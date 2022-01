Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato ricoverato d’urgenza per gravi complicazioni. Restano preoccupanti le sue condizioni di salute.

Il noto giornalista professionista, conduttore televisivo ed attuale europarlamentare classe 1956, David Sassoli, è stato costretto ad essere ricoverato d’urgenza. In carica dai primi giorni di luglio del 2019, Sassoli ha sempre dimostrato la sua professionalità e dedizione nel compito a lui affidato. Di origini fiorentine, e presto trasferitosi nella Capitale per portare a termine i suoi studi presso l'”Università di Roma La Sapienza“, è subito entrato a far parte del mondo del giornalismo italiano con grande autorevolezza.

Il trasporto in ospedale è avvenuto a poco meno di un mese dalla scadenza della sua carica istituzionale. Il ricovero è stato indetto in virtù di un notevole e graduale peggioramento del suo stato di salute nel corso di queste ultime settimane. L’attendibilità della notizia è stata poi confermata dallo stesso portavoce del Presidente Europeo, Roberto Cuillo. Il quale ha voluto chiarire, con la dovuta imminenza, la vigente situazione attraverso una nota ufficiale.

“Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia“. Ha riportato in maniera ufficiale il suo fedele portavoce. Sulla motivazione del ricovero ha poi tenuto ad intervenire più dettagliatamente. “Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza“, ha affermato Cuillo.

La complicanza pare sia, stando a quanto affermato dal portavoce: “dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario“. E, per tal motivo, tiene a riportare infine di come, a partire da questo momento: “ogni attività ufficiale del Presidente dell’europarlamento è cancellata“.

L’assenza pare si fosse già avvertita tempo addietro. Ovvero, prima della propagazione del suddetto formale annuncio rilasciato in queste ore. L’ultimo messaggio, difatti, condiviso pubblicamente da parte del Presidente risale a ben due settimane fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Sassoli (@ep_president)

Quando Sassoli aveva deciso di inoltrare, nonostante avesse già dichiarato di non essere intenzionato a candidarsi nuovamente in Europa, un promettente augurio ai cittadini in vista delle festività natalizie.