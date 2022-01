Dayane Mello si mostra senza veli sul suo profilo di Instagram: lo scatto lascia i suoi followers senza respiro. Ogni giorno che passa è sempre più bella

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo dello spettacolo, della televisione e forse anche del mondo. D’altronde il suo percorso è cominciato in Brasile, il suo Paese natale: in seguito si è trasferita in Italia dove ha avuto modo di iniziare la sua carriera. Qui ha trovato una vera e propria famiglia, ha messo al mondo una figlia incredibile che ama più della sua stessa vita e ha raggiunto un successo incredibile, in modo particolare dopo che ha partecipato lo scorso anno alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, il body è completamente trasparente: il web va in tilt

