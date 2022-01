Emma Marrone direttamente da Sanremo ci mostra uno dei suoi lati più caldi: la camicetta si apre ed in un attimo la temperatura sale

Emma Marrone si prepara a partecipare a Sanremo. Per lei sarà la terza volta sul placo dell’Ariston ed i suoi fan non vedono l’ora di vederla in tutta la sua bellezza, grinta ma anche di ascoltarla con la sua voce potente.

Alla 72esima edizione del Festival, la cantante salentina porterà “Ogni volta è così” ed in questi giorni di grande fremito si stanno già svolgendo le prove sul palco. Proprio ieri si è mostrata insieme a Gianni Morandi che, come Fedez lo scorso anno, è stato protagonista di uno pseudo spoiler della sua canzone, ma per fortuna poi tutto si è risolto per il meglio.

Grande successo di Emma all’Ariston è stato quello del 2011 quando ha cantato in coppia con i Modà, “Arriverà” canzone che si è classificata seconda in gara riscuotendo un successo straordinario tanto che ancora oggi è uno dei suoi brani più acclamati.

Emma Marrone, a Sanremo super sensuale: la FOTO

