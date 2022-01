“L’Eredità”, Ginevra Pisani e il retroscena sul programma: “Cosa c’è dietro”

Ginevra Pisani e l’addio definitivo a “L’Eredità”, spuntano alcuni dettagli riguardo alla scelta della showgirl

Si è fatta conoscere dal pubblico italiano come la sexy-professoressa di “L’Eredità” e poco più che ventenne ha conquistato i telespettatori non solo con la sua bellezza ma anche con la sua bravura e eleganza.

Stiamo parlando di Ginevra Pisani, napoletana, classe 1999, molto seguita sui social dove vanta di più di trecentomila follower. A dicembre ha salutato definitivamente il programma da cui tutto è iniziato, intraprendendo un’altra strada.

Ginevra Pisani, il debutto a teatro e alcuni retroscena sull’“Eredità”

A dicembre, Ginevra Pisani ha salutato i telespettatori di “L’Eredità“, i suoi colleghi e il conduttore Flavio Insinna. In tanti si sono chiesti quale fosse il motivo di questa decisione ed è stata proprio la sexy-professoressa a riferirlo.

La showgirl ha scelto di intraprendere un nuovo percorso, che da anni l’appassiona: il teatro. In un’intervista per Leggo ha raccontato il suo debutto avvenuto qualche giorno fa con lo spettacolo La concessione del telefono, di Andrea Camilleri e diretto da Giuseppe Dipasquale.

L’attrice non ha voluto nessuno dei familiari tra il pubblico, solo la sua migliore amica che è spuntata in camerino e le ha fatto una sorpresa.

Poi ha raccontato un retroscena su “L’Eredità”: “Può sembrare che a L’Eredità sia facile, basta la bella presenza, la spigliatezza, dire bene quelle due frasette e invece dietro quell’ora di intrattenimento c’è un grande lavoro”.

Non poteva mancare qualche parola sul conduttore Flavio Insinna: “Lo sento tutti i giorni. Dal primo giorno di prove mi ha chiamata: come va?, come ti trovi?. Poco prima che partissi per Palermo mi ha regalato un libro che lui tiene sempre in camerino”.

Un nuovo percorso per Ginevra Pisani è cominciato ed ha ancora tanto da imparare, l’ex sexy-professoressa è sempre pronta a mettersi in gioco, la sua carriera è solo all’inizio.