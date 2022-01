Fabrizio Frizzi l’ultimo gesto prima lasciarci: “Cosa ha fatto per questa donna”

Un animo buono: questo è quello che amici e conoscenti pensavano di Fabrizio Frizzi. Prima di andar via per sempre, il conduttore televisivo ha salvato la vita di una donna. Un ultimo gesto di amore e generosità.

Un vuoto incolmabile, per la famiglia, per amici e colleghi, quello di Fabrizio Frizzi, volato via troppo presto. Un dolore insostenibile per la moglie del conduttore, Carlotta, e la loro così tanto attesa figlia Stella, il cui arrivo è stato un dono dal cielo. Anche il pubblico da casa, che lo ha sempre seguito, è rimasto sconvolto dalla sua prematura morte. Frizzi si è fatto amare moltissimo, per i suoi modi gentili, per la sua intelligenza e generosità, il suo ottimismo. Il conduttore aveva a cuore la ricerca in campo clinico. Spesso nelle sue trasmissioni spendeva molte parole e sosteneva lo sviluppo e la ricerca per la cura delle malattie.

L’incredibile atto di gentilezza di Fabrizio Frizzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Frizzi 🦋 (@persemprefrizzi)

Fabrizio Frizzi è sempre stato attivo in prima persona per sensibilizzare le persone alla ricerca e all’aiuto verso chi ha più bisogno. Egli stesso si è messo in gioco. “A un certo punto ho pensato che non bastava soltanto chiedere in televisione la disponibilità della gente verso questo problema al quale peraltro sono stato sempre sensibile.” – continua il conduttore – “Ho pensato insomma che avrei dovuto impegnarmi in prima persona e con naturalezza ho impegnato una scelta nella quale tanta gente mi aveva preceduto, una scelta che consente di salvare una vita”. Con queste parole Frizzi spiega le ragioni che lo hanno portato ad iscriversi all’ADMO, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Valigie pronte e Amadeus attonito, Giovanna Civitillo dimostra come finisce una “vera storia d’amore”

Questa scelta così generosa, ha fatto in modo che una vita si salvasse. Una donna affetta da leucemia, la cui vita era aggrappata alla possibilità di ricevere la donazione di un midollo osseo compatibile, è stata salvata dal conduttore. Fabrizio ha subito un intervento invasivo di due ore, in anestesia totale. Tuttavia, questo gli ha recato grande gioia, perché la sua scelta ha davvero fatto la differenza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> La donna più amata della tv operata al cuore: “Vi amerò anche io come voi avete amato me”

Non c’è momento in cui i colleghi, ricordando Fabrizio, non facciano riferimento a quanto egli fosse un animo nobile. Il gesto che ha compiuto non fa che avvalorare questa tesi.