Medico scomparso durante un giro in bici: tragico epilogo delle ricerche

Il medico di 60 anni, scomparso ieri mattina da Genova durante un giro in bici, è stato trovato morto la notte scorsa in un canalone lungo un sentiero.

Si sono spente definitivamente questa notte le speranze di ritrovare in vita il medico di 60 anni, scomparso ieri mattina da Genova dopo essere uscito di casa per un giro con la sua bici elettrica. Le squadre di soccorso lo hanno rinvenuto senza vita in un canalone del sentiero che conduce dal Righi a Trensasco. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato nel canalone, ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente in bici o di una caduta in seguito ad un malore.

Genova, medico di 60 anni scomparso durante un giro in bici: trovato morto in un canalone

La scorsa notte, tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio, Gianfranco Scasso, il medico di 60 anni scomparso da Genova, è stato trovato morto.

L’allarme, riportano alcune fonti locali e la redazione de La Stampa, era scattato ieri sera quando i familiari non hanno rivisto rientrare a casa il 60enne, uscito di mattina per fare un giro con la sua bici elettrica insieme ad alcuni amici. Si sono attivate così le ricerche a cui hanno partecipato gli uomini del Soccorso Alpino della Liguria ed i vigili del fuoco. Dopo diverse ore, le squadre di soccorritori hanno rinvenuto il corpo del 60enne in un canalone lungo il sentiero che conduce dal Righi a Trensasco. I medici del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dai primi riscontri, riferisce il quotidiano La Stampa, il medico sarebbe precipitato nel canalone: un volo da un’altezza di circa 65 metri. Non è ancora chiaro, però, se si sia trattato di un tragico incidente in bici o se la vittima sia caduta dopo essere stata colpita da un improvviso malore.

La salma, recuperata dai vigili del fuoco calatisi nel canalone, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti per determinare con esattezza quanto accaduto.