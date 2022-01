Gessica Notaro è rinata grazie a lui: “I nostri limiti sono nella testa”

Gessica Notaro rivela al web com’è nata la sua storia d’amore con Filippo Bologni: dopo tanto buio è tornata la luce

Era il 2017 quando Gessica Notaro subì uno sfregio con l’acido dal suo ex fidanzato. Da quella tragedia riuscì a riprendersi, perdendo però un occhio. Oggi, dopo cinque anni, sembra un’altra donna: è rinata e accanto a lei ha un nuovo amore.

Si chiama Filippo Bologni, ha ventisei anni, è un carabiniere ed è esperto di equitazione. I due sono insieme da due anni e stanno progettando un futuro.

Gessica Notaro, com’è iniziata la storia con Filippo

Gessica Notaro ha raccontato alcuni dettagli della sua storia d’amore al settimanale “Chi“. In un’intervista ha spiegato che il loro primo incontro è avvenuto a Fieracavalli di Verona: “Quel giorno destino ha voluto che lui, che è un campione, sia stato chiamato perché aveva vinto una gara di Coppa del mondo e io, che in quel momento ero testimonial, per dire due parole”.

Poi quella frase che l’ha conquistata, così ha raccontato la scena: “A un certo punto lui mi dice: ‘Ma perché non salti?’. Io monto da vent’anni, ma saltare… E dove vado con un occhio coperto? E lui: ‘I nostri limiti sono nella nostra testa’. Sono arrivata a saltare 20 metri”.

Si è innamorata della sua intelligenza, del modo in cui si prende cura di lei e della sua dolcezza. Così dopo tanto tempo l’amore ha trionfato di nuovo nella vita della Notaro e la luce è tornata ad illuminare il suo cammino.

I due cercano di godersi ogni momenti del loro presente, pensando ad un futuro insieme e ricco di progetti da realizzare. In questi anni, la Notaro è riuscita ad attirare l’attenzione di molte persone che si sono interessate alla sua storia, sostenendola in ogni iniziativa.