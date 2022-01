“C’è posta per te”, il gesto inaspettato di Stefano De Martino

Stefano De Martino è stato ospite a “C’è posta per te” ed ha combinato qualcosa di insolito e inaspettato. I telespettatori sono rimasti senza parole

Sabato 8 gennaio 2022 è tornato in prima serata uno dei programmi storici della televisione italiana: “C’è posta per te“. Maria De Filippi da anni appassiona il pubblico, raccontando storie commoventi che non sempre hanno un lieto fine.

La trasmissione ha riscontrato ottimi risultati e già con il primo appuntamento il numero di share e ascolti è stato alto. Stefano De Martino è stato uno degli ospiti che non è passato inosservato, visto il comportamento adottato con la conduttrice.

“C’è posta per te”, il gesto di Stefano De Martino

Stefano De Martino è da tutti conosciuto per essere stato uno degli alunni della scuola di “Amici“, il programma di esordio dell’ex ballerino che lo ha portato ad ottenere grandi risultati.

Oggi ha abbandonato il percorso della danza per dedicarsi interamente alla televisione, è infatti un conduttore. Molto amato dal pubblico, è sempre pronto a mettersi in gioco e ad iniziare nuove avventure professionali. Uno dei suoi idoli? Maria De Filippi, la sua mamma artistica, è stata proprio lei a farlo conoscere.

Ospite a “C’è posta per te”, Stefano De Martino ha fatto una gaffe che non è passata inosservata. Appena entrato in studio, non ha pensato alle regole anti-covid previste dal protocollo ed è andato spedito a salutare la sua collega e amica.

Soltanto in un secondo momento si è ricordato delle restrizioni ed ha esclamato: “Ah non ci possiamo salutare”, tornando al suo posto. L’ex ballerino e Maria De Filippi, però, non hanno potuto fare a meno di scambiarsi dei baci a distanza.

Intanto, per il conduttore napoletano le novità non finiscono più. L’ex marito di Belen Rodriguez è nel pieno della sua carriera e sono tanti i progetti che dovrà portare a termine in questo anno appena iniziato.