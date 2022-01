Al “GF Vip” tutti contro di lei: piovono accuse su accuse ma una su tutte la colpisce in modo deciso. Lei sarebbe come una mantide

Al “Grande Fratello Vip” pare sia il momento che tutto ruoti contro Miriana Trevisan. Dopo l’uscita di Biagio D’Anelli al quale l’ex velina si era molto avvicinata, per lei è iniziato un periodo molto difficile da gestire.

Sono diversi, infatti, i concorrenti che si schierano contro di lei: da Katia Ricciarelli a Soleil Sorge. Verso la valletta di Mike Bongiorno sono arrivate delle accuse pensanti, prima tra tutti l’essere una poco di buono.

E allora anche l’ex marito, Pago si è sentito in dovere di intervenire e difendere la mamma di suo figlio Nicola, tirato in ballo nelle discussioni, chiarendo che ci saranno querele per chiunque si scagli contro Miriana ed il figlio.

“GF Vip”, Miriana nel mirino di Urtis e Sorge

IO SONO SCONVOLTA 😱 SU CIÒ CHE DICE URTIS SU MIRIANA 😱ASCOLTATE E TIRATE VOI LE CONCLUSIONI #gfvip #miriana #giacomourtis #biagio pic.twitter.com/MVTtvkoFce — giada rossa (@RossaGiada) December 27, 2021

Ma come se tutto questo non bastasse per Miriana Trevisan è arrivata la stoccata più pungente. Questa volta a parlare è stato Giacomo Urtis che, convinto di non essere ascoltato, ha scagliato un colpo veramente basso nei confronti dell’ex di “Non è la Rai”.

Il chirurgo dei vip avrebbe descritto, infatti, la Trevisan come una mantide. Una donna che ammalia gli uomini e poi li fa fuori. Urtis infatti ha raccontato a Soleil che l’ex moglie di Pago si sarebbe fatta fare un super regalo da un uomo: “Io la conosco fuori – ha tuonato il gieffino – Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti“.

Il riferimento sarebbe ad un paio di scarpe di un notissimo brand che la Trevisan si sarebbe fatta regalare da un uomo per poi lasciarlo a bocca asciutta. La conferma questa che l’ex velina sa “imbambolare” gli uomini per poi buttarli via.

Immediata la reazione di Soleil. Secondo lei, infatti, questa è solo la conferma all’idea che lei si era fatta fin da subito di Miriana: “L’ho riconosciuta subito, per questo dico che la vera maga della casa sono io” ha precisato.