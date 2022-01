Gianluca Ginoble mostra ai fan il suo grande amore, Il volo è ormai acqua passata? Ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli

Gianluca Ginoble è uno dei componenti del trio musicale Il Volo. Seguito da più di seicentomila follower, il cantante ha conquistato la fama e la notorietà grazie alla sua bravura e al talento.

Il gruppo, formato da Gianluca Ginoble Ingnazio Boschetto e Piero Barone, nel corso degli anni ha ottenuto grandi risultati. In attesa di nuove performance, l’artista abruzzese si concede all’amore: ecco con chi trascorre la maggior parte del tempo.

Gianluca Ginoble e il suo grande amore – FOTO

La musica è la sua più grande passione, la stessa che da anni lo accompagna ovunque. C’è qualcun altro nella sua vita di cui non può fare a meno. Molti di voi pensano che si tratti della sua fidanzata Eleonora Venturini.

Sbagliato! In questi ultimi giorni, il cantante di Il Volo ha trascorso molto tempo con il suo nuovo amico. Stiamo parlando del suo gatto: tra loro è stato amore a prima vista. Su Instagram ha appena pubblicato una foto che lo ritrae insieme all’animale. Lo scatto è diventato virale e in tanti hanno lasciato commenti sotto al post.

L’immagine racchiude tutta la dolcezza di un abbraccio. “Due amori”, qualcuno commenta e poi ancora “Adorabili”, qualcun altro aggiunge: “Mai vista così tanta tenerezza”.

Per il momento sembra che la musica sia stata messa da parte, ma il trio si sta preparando per tornare ad emozionare i fan che non vedono l’ora di rivedere il gruppo sul palcoscenico.

Il 2022 si prospetta un anno ricco di novità, Covid permettendo, il tour prevede varie tappe e tra i fan c’è chi sta già curiosando per scoprire nuovi dettagli sugli spettacoli. Manca sempre meno.