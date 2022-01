Veronica Gentili ha fatto sognare il popolo del web sfoggiando un look total white. La visione da infarto ha scatenato un boom di like e commenti.

Bellezza incredibile, talento e verve travolgente. Veronica Gentili non smette mai di stupire i fan con il suo fascino e il suo carisma.

La 39enne di Roma si è distinta nel mondo dello spettacolo come attrice, giornalista e conduttrice prendendo parte a format di successo. Figlia di pittori, ne ha seguito le orme trasformando la sua passione nella sua professione.

Partita dagli studi artistici si è poi specializzata nel mondo dello spettacolo debuttando come attrice.

Di seguito si è dedicata alla carriera giornalistica prendendo parte a trasmissioni famose. Oggi conduce programmi molto seguiti tra cui “Controcorrente”, in onda su Rete4.

Oltre a tutto questo ha raggiunto un grande seguito sui social. Su Instagram il suo profilo conta ben 161 mila follower in estasi per i suoi scatti quotidiani dalla sua vita professionale e personale. L’ultimo ha mandato in estasi tutti: la sua bellezza è da infarto.

Veronica Gentili, la mise mozzafiato illumina i social: fascino sublime

