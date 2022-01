La showgirl ha dato la bella notizia ai fan con uno scatto al limite del legale, mini shorts inguinali e un top troppo piccolo per contenerle il seno.

Finalmente dopo tanta attesa ieri sera è andata in onda la nuova stagione del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti “Avanti un altro”.

Erano molti i telespettatori che non attendevano altro che rivedere l’irriverente simpatia dei conduttori e la bellezza stratosferica delle vallette del programma sempre in prima linea per “disturbare” concorrenti e pubblico a casa con la loro insaziabile voglia di stregare e ammaliare.

Claudia Ruggeri, Sara Croce e Laura Cremaschi in prima fila quindi per dare quel pepe alle puntate sempre più difficili per i giocatori in gara. Soprattutto Laura ha zittito tutti ieri sera, vediamo il look scelto per l’inizio stagione.

Laura Cremaschi senza mezze misure, una vera pantera impossibile da contenere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

“Finalmente ricomincia AVANTI UN ALTRO 💣 tutte le sere dalle 18.45 🖤🥳 ps. La sobrietà prima di tutto 😀”. Questo il messaggio di Laura nell’ultimo post Ig pubblicato ieri per dare l’annuncio ai follower dell’inizio di stagione su Canale 5.

Irrefrenabile come sempre ha ammutolito la sua community con effetti speciali nella foto usata: mini shorts decisamente inguinali, pancino scoperto tonico e snello e un top cortissimo molto stretto che a fatica conteneva il suo seno strabordante e generoso.

I fan sono esplosi, migliaia di like in poche ore e messaggi estasiati a corredo dello scatto:

“❤️ Tesoro vi sto aspettando a braccia aperte 😍”, “La sobrietà è una bella parola per voi 3 🔥”, “Uuuuuu mammaaaa 🔝😍🔝”, “Amore oggi ti rivedo in tv finalmente 😍”. Per rivedere lei e le colleghe anche in prima serata si dovrà attendere il 16 gennaio con la messa in onda di “Avanti un altro! Pure di sera”. In molti stanno contando le ore.