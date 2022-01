Dopo il sì pronunciato durante le riprese di “Matrimonio A prima Vista” un cambiamento di rotta improvviso lascia i suoi fan a bocca aperta.

Al termine della quarta stagione del reality in onda su Real Time, di “Matrimonio A prima Vista“, le tre coppie di sposi sorvolati a nozze aveva emozionato e lasciato ben sperare allo sbocciare dell’amore eterno moltissimi appassionati della trasmissione, inaugurata nel 2016. Una di queste, però, ha inaspettatamente rotto la promessa nella maniera più impensabile.

Nonostante sia inevitabile, ed oltretutto da sempre presa in considerazione dai suoi autori come probabile eventualità, quella per cui talvolta le dinamiche di coppia possano non soddisfare le esigenze di entrambi i neo-sposini. In questo caso, lo strappo alla regola, avrebbe sorpreso i fan dei due innamorati per via della drastica decisione intrapresa, ed in maniera del tutto plateale, da un solo membro della coppia.

“Matrimonio A prima Vista” cambia idea dopo il sì e fugge con un’altra, la dichiarazione spiazza i fan

“Facevo facevo il tifo per voi, siete stati bravi ad affrontare questo esperimento, anche se purtroppo non è andato a buon fine!” Sono queste le prime parole apparse in rete, da parte di una fan e nei confronti di Roberto Orlandini. Ex protagonista, alquanto adorato dal pubblico, nella terza stagione del reality. Roberto, come in molti potranno ricordare, si era lanciato con spensieratezza e senza pretese nella romantica avventura assieme a Daniela Benvenuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Mi devasti ogni volta”, Diletta Leotta, body super aderente che accentua le sporgenze. La visuale è estrema – FOTO

Quest’ultima però, alcune settimane fa, dopo aver dichiarato a lui di desiderare altro dalla sua vita. E di volersi quindi impegnare in nuovi progetti in vista del suo futuro. Ha di colpo annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, di essersi innamorata di un’altra donna. Nonostante la sorpresa del pubblico, Roberto ha voluto rispondere alla notizia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Bellezza infinita”: Alessandra Amoroso irresistibile, sguardo penetrante e look inaspettato. Gioia per gli occhi – FOTO

Augurandole di “trovare tutto quello che ha sempre sognato“. E dimostrandosi, anche in questo caso, la splendida persona a cui Daniela aveva deciso, seppur in passato, di affidare le sue speranze più emotive. Nel frattempo ora l’amore è definitivamente sbocciato con Samantha. E, grazie ad un hashtag, sarà lei a sperare stavolta che sia davvero #parasiempre. Le due sono partite quest’estate per Ibiza. E, per coronare il loro sogno d’amore, Daniela ha voluto dedicarle un pensiero in didascalia allo scatto. Il quale le ritrae, infine gioiose, ed una al fianco dell’altra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Benvenuto (@danielabenve)

“Divise non valiamo niente“, scrive in conclusione Daniela “ma insieme siamo l’opera d’arte più bella di sempre“.