Mercedesz Henger, lo sguardo ti uccide ma l’outfit super striminzito ti devasta – FOTO

La splendida Mercedesz Henger in una foto dove tra centimetri di pelle nuda e mise super attillante, devasta chiunque la guardi.

Bella, bellissima, una presenza sexy e incantevole quella di Mercedesz Henger la giovane influencer che allieta il suo quasi milione di followers con scatti sul filo della legalità. Che sia in costume, in lingerie o semplicemente casual emerge con prepotenza la forte e intrigante fisicità di Mercedesz.

Nonostante i suoi rigorosi allenamenti, la genetica certamente qui vale tanto; figlia infatti della bellissima e sempre sexy Eva Henger, una delle donne più desiderate. Numerose le foto che la giovane ha postato sui social ed il risultato è sempre lo stesso: un forte clamore e tanti commenti che trasudano eros a mille.

Mercedesz Henger, le forme esplodono sotto gli occhi dei fans: illegale

Un frame di un video che la stessa ha postato due ore fa e che lasciano veramente senza fiato. Cosa dire di questo sguardo seducente e che fa fantasticare? Certamente essendo una storia non è possibile leggere i commenti a lei destinati ma giù curiosando tra i post ben si comprendono i pensieri che maturano i followers della bella influencer.

Se ad uno sguardo così provocante, si aggiunge la mise striminzita che si vede appena è un surplus che fa impazzire. Il top nero brandizzato Calvin Klein è quella chicca in più che fa sognare; cortissimi e super attillato lascia scoperti quei centimetri di pelle che rendono il tutto ancora più intrigante.

Numerose le storie che appaiono nelle ultime 24 ore e sono tutte atte ad immortalare la bellezza della giovane. Certamente, i dettagli sexy dati dall’assenza di reggiseno sono tra i preferiti del web, i così tante volte citati chiodini.

Ogni momento diventa fortemente evocativo, come la lettura di un libro, un momento di relax che la Henger lo rende hot. La sua bellezza non lascia parole, salvi i numerosissimi apprezzamenti, come “Così alimenti il fuoco!!!”. I fans sono pazzi di lei, pronti a scoprire le nuove foto di Mercedesz, certi che ancora una volta saranno messi al tappeto.