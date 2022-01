“Ti amo divina…”, Oriana Sabatini dal vestito spunta l’illegale: una visuale celestiale che manda al manicomio – FOTO

Oriana Sabatini manda in tilt i fan di Instagram con un primo piano ad alta temperatura: trasparenze da sogno ad occhi aperti.

Meglio conosciuta ai fan come modella argentina e compagna del calciatore, Paulo Dybala, la bellissima Oriana Sabatini è uscita finalmente allo scoperto con una serie di foto in primo piano da arresto cardiaco.

I fan gongolano nel vederla all’opera su Instagram dove ad oggi vanta la “bellezza” di oltre 5 milioni e mezzo di seguaci. Un risultato destinato ad ingigantirsi ancor più e non potrebbe essere da meno soprattutto grazie alle qualità da supermodella navigata.

Qualcuno dei suoi fan ha storto il naso a proposito dell’assenza del calciatore dalle foto del profilo personale di Oriana. Tuttavia da fonti e voci di contorno alla coppia, il loro amore non è mai stato in discussione.

Come se non bastasse la verve realizzativa in campo del fuoriclasse numero “10” della Juventus brilla e mette il timbro ogni qualvolta viene chiamato in causa, come nel successo di ieri all’Olimpico contro la Roma

Oriana Sabatini manda in tilt il web con un primo piano di altissimo profilo

