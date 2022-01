Finalmente venuto alla luce il vero motivo della separazione tra Paola Barale e Gianni Sperti

Paola Barale e Gianni Sperti si sono conosciuti quando, entrambi giovanissimi, si trovarono insieme all’interno del programma Buona Domenica. Gianni Sperti era ancora un ballerino e spesso i due ballarono insieme e tra un ballo e l’altro nacque una profonda amicizia che si tramutò in amore e che li portò a convolare a nozze nel 1998. Una coppia molto amata e anche molto chiacchierata che purtroppo non durò a lungo, dopo soli 4 anni di matrimonio infatti, i due decisero di separarsi.

Paola Barale e Gianni Sperti, vent’anni dopo i veri motivi della separazione

Paola Barale aveva solo 21 anni quando decise di convolare a nozze con il ballerino. I due erano molto innamorati e ai tempi estremamente convinti della loro scelta. Per la coppia non fu però tutto rose e fiori, iniziarono ad esserci le prime crisi e poi quattro anni dopo la decisione di separarsi definitivamente. Sul loro divorzio i due hanno sempre avuto pareri discordanti, se Sperti afferma di ricordare con piacere il periodo passato con Paola, lei è di tutt’altra idea: “non mi ha lasciato alcune bel ricordo. Ci siamo persi del tutto.” Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Barale in un’intervista in cui anni dopo ha finalmente rivelato il vero motivo che portò alla separazione tra i due.

I due hanno ormai preso strade totalmente diverse, Gianni Sperti è opinionista all’interno del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, Paola Barale è invece tornata a dedicarsi al teatro. Nonostante tutti gli anni passati dalla loro storia d’amore, se ne parla ancora e finalmente lei ne ha chiarito le dinamiche che portarono i due a lasciarsi.

Sarebbe stata la mancanza di un figlio il vero motivo della crisi tra i due e del conseguente divorzio. Pare infatti che Sperti ci tenesse molto a diventare padre mentre Paola non sentiva e non sente tutt’ora la necessità di fare un figlio.