La cantante ha ancora una volta stregato il web con un carosello di foto al limite del peccaminoso, irruenta e super femminile con labbra da baciare.

Lei è stata il volto del duo Paola e Chiara, mora e bionda che si fecero conoscere a Sanremo all’interno delle Nuove Proposte con il brano “Amici come prima”. Dal 2013 poi le amiche si sono divise e hanno intrapreso percorsi e carriere separate che però hanno garantito loro ancora estrema popolarità.

Soprattutto Paola Iezzi, 47 anni, è una vera star sui social dove la sua community è sempre super affezionata al lei e commenta con entusiasmo ogni nuovo contenuto pubblicato dalla cantante. Non solo l’ultimo EP “Mon amour” è stato un successone, ma ad attirare anche la sua estrema femminilità che sembra essere sempre più spiccata ed enfatizzata nonostante l’età non più giovanissima.

Ne è la dimostrazione il post di pochi giorni fa in cui Paola si è mostrata per l’Epifania con indosso solo un body nero di pizzo trasparente, una vera diva mozzafiato che ha mandato in estasi il web. Lo ha fatto ancora ieri con 8 scatti al limite del piacere.

Paola Iezzi fa innamorare, occhi da pantera e labbra da mordere

