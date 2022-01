L’attrice si trova in isolamento preventivo per il Covid ma ha trovato il suo modo per combattere la solitudine e tirarsi su il morale.

Sono giorni davvero tristi per l’attrice compagna di Raoul Bova risultata positiva al Covid e costretta all’isolamento forzato dalla famiglia per non rischiare di contagiare anche loro. Con Rocío Muñoz Morales solo la figlia Luna, pure lei positiva, anche se la solitudine inizia a prendere il sopravvento assieme alla mancanza del partner e dell’altra figlia Alma.

Sono lunghe le giornate trascorse da sola in casa, per fortuna la bellissima attrice di origini spagnole ha trovato un modo geniale per passare il tempo e combattere non solo la malattia ma anche la malinconia contagiosa che sta distruggendo il suo umore.

Rocío Muñoz Morales rossetto rosso e piega fatta: “Vediamo se vinci tu o se vinco io”

Nei mesi scorsi si parlava di una possibile rottura tra la Morales e Bova, nulla di più falso visto lo stretto legame che sussiste tra di loro.

Due giorni fa, in preda ad un’incredibile tristezza Rocío ha postato su Instagram una foto di lei che bacia una gigantografia del compagno scrivendo accanto “P.S. Mi manchi @raoulbovagram si vede? 😂💓”. Lui immediatamente le ha commentato “Anche tu mi manchi” a corredo della foto, accompagnando un cuore rosso.

Ieri infine la mamma ha mostrato come sta affrontando la malattia con un doppio post di lei con trucco e piaga impeccabile:

“BASTA! Oggi ho provato a farmi una piega e a mettermi il rossetto rosso. Caro Covid ti sfido, sono stanca sì ma vediamo se vinci tu o se vinco io…!!?? #fu*kcovid19”.

Ebbene sì, Rocío ha scelto la via del beauty per prendere il virus per le corna e domarlo almeno dal punto di vista emotivo, tante coccole per lei e due scatti che hanno fatto sussultare la sua community Instagram decisamente ipnotizzata da tale incanto divino.

“Che spettacolo!!!!❤️”, “Sembri un bellissimo quadro d’arte”, “Forzaaaa! 💪💪💪”, “TESORO sei bellissima 😍”. “🔥 Il top ROCIÒ ❤️”. Raoul commenterà anche questi scatti d’autore?