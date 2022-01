La fantastica fashion blogger italiana Chiara Ferragni ha mandato i fan dritti al manicomio con un post da infarto: si salvi chi può!

La strepitosa designer italiana ha pubblicato un nuovo post, che comprende dieci foto, scattate durante la sua vacanza in Svizzera.

Nella didascalia la regina delle influencer ha scritto: “Best of these days” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Il meglio di questi giorni“).

Nella prima immagine del post, Chiara posa in piedi, con il busto in avanti, le labbra a forma di bacio e lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera: una bellezza fuori dal comune!

Tra i commenti lasciati dagli utenti spicca quello di sua madre Marina Di Guardo, che le scrive: “Bellissimo amore mio”.

Chiara Ferragni, i migliori momenti della sua vacanza. Un fan scrive: “Adottatemi” – FOTO

La meravigliosa trentaquattrenne italiana sa sempre come rendere felici i suoi followers: questo suo ultimo post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione!

Nella prima immagine Chiara indossa un cappotto beige, un paio di guanti neri ed un cappello verde flow: la Ferragni detta le leggi della moda!

Il post ha avuto tantissimi mi piace e svariati commenti, divisi tra i complimenti dei fan e le critiche degli haters.

Ecco alcuni esempi di commenti lasciati dalla prima categoria di utenti: “Regina delle nevi“; “Bella, intelligente, dolce e indipendente: sei la perfezione!”; “Ti stimo per tutto quello che sei riuscita a fare con le tue forze!” oppure “Adottami“.

Invece tra le cattiverie gratuite, scritte sotto al post, si legge ad esempio: “Poltrone fatte di corno? Ma stiamo scherzando?”; “Vergognati e aiuta gli italiani, visto che sei milionaria”; “Uno schiaffo alla povertà” oppure “Perché tanta ostentazione in un periodo simile?”.