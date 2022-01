Manca meno di un mese al Festival di Sanremo che nel frattempo prende sempre più forma: rivelati i primi due nomi che affiancheranno Amadeus all’Ariston

Grande fermento per il Festival di Sanremo, la cui data d’inizio è fissata per martedì 1 febbraio. Ancora poche settimane separano gli italiani dall’evento mediatico più atteso, che si prepara a far vivere al pubblico cinque serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Per il terzo anno consecutivo il direttore artistico Amadeus salirà sul palco dell’Ariston, ma come sempre non sarà da solo.

Colpo grosso per Sanremo: chi affiancherà Amadeus nel corso del Festival

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Tra le numerose indiscrezioni che sono circolate in questi mesi sono stati ipotizzati diversi nomi -veri o presunti- per indicare chi vestirà il ruolo di ospite o di spalla al fianco del direttore artistico. Tra silenzi e smentite iniziano ad arrivare ora le prime conferme.

Ad annunciare il primo nome è stato proprio Amadeus al TG1, attraverso un video che lo ha visto protagonista insieme al superospite. Si tratta di Checco Zalone al quale il presentatore pone la fatidica domanda: “Allora, ci vieni questa volta a Sanremo?“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gessica Notaro è rinata grazie a lui: “I nostri limiti sono nella testa”

L’attore e regista campione di incassi ci scherza su prima di dare una risposta definitiva. “Tu hai finito di pagare il mutuo? […] Perché poi non lavorerai più“, Zalone ironizza così sull’ipotetico contenuto che porterà sul palco dell’Ariston e che potrebbe, come spesso accade, creare scompiglio. Sarà quindi lui uno degli ospiti delle cinque serate del Festival, notizia che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico.

Sebbene non si abbiano ancora notizie certe sulla presenza fissa o meno di Fiorello, è arrivata nelle ultime ore la conferma della prima co conduttrice che affiancherà Amadeus. Si tratta dell’attrice Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo della serie “Blanca” e protagonista della tredicesima stagione di “Don Matteo“. Giannetta farà da spalla al direttore artistico nel corso di una delle puntate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Valigie pronte e Amadeus attonito, Giovanna Civitillo dimostra come finisce una “vera storia d’amore”

Ancora mistero sull’ospite musicale fisso, sebbene alcune fonti darebbero per certo il nome di Marco Mengoni. Nel corso delle prossime settimane il pubblico riceverà inevitabilmente le risposte alle proprie domande e scoprirà chi saranno tutti i protagonisti dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo.