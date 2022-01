Termina la 21° giornata di Serie A: l’Inter ritorna in testa alla classifica. All’Olimpico la Roma si fa riprendere dalla Juve in soli 7′: da 3-1 a 3-4.

L’Inter si conferma ancora regina di questo campionato: 2-1 alla Lazio vendicando la sconfitta della gara di andata e controsorpasso al Milan in vetta.

Una vittoria di carattere quella dei nerazzurri che conquistano i primi 3 punti di questo 2022, disputando la prima gara di quest’anno visto il rinvio del match del 6 gennaio contro il Bologna, e si mantengono così saldamente al comando della classifica di Serie A.

Altro big match della 21 giornata quello tra Roma e Juventus: la squadra giallorossa domina per più di un’ora poi fa un clamoroso harakiri all’Olimpico subendo tre reti in sette minuti tra il 70′ e il 77′. Inutili per i giallorossi i gol di Abraham, Mhkitaryan e Pellegrini. Un folle blackout, dunque, condanna Mourinho e Allegri può ringraziare.

Vincono anche Milan, Napoli e Atalanta

Tutto facile per i rossoneri al ”Penzo” che con l’acuto di Ibrahimovic e la doppietta di Theo Hernandez piegano il Venezia.

Petagna ha regalato al Napoli la prima vittoria di questo nuovo anno. Una magia dell’attaccante ha sconfitto la Samp e fatto tornare il sorriso a Spalletti, di nuovo in panchina dopo la guarigione dal Covid, e resta così al terzo posto in classifica.

L’Atalanta travolge l’Udinese con un tennistico 6 a 2: dominio della Dea contro i friulani decimati dal Covid, a trascinare la squadra di Gasperini l’ex Muriel in stato di grazia e autore di una doppietta.

Gli altri risultati della giornata sono stati: la vittoria travolgente del Sassuolo in casa dell’Empoli con un clamoroso 5-1; lo Spezia che batte di misura il Genoa al ”Marassi” 0-1 e la Salernitana che ha superato il Verona, sempre in trasferta, 1-2.

Lunedì 10 gennaio alle 17:00 si affronteranno Torino e Fiorentina mentre martedì 11 gennaio alle 20:45 ci sarà Cagliari-Bologna.