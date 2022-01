Nei panni di super concorrente, Benedetta Rossi, fa balzare alle stelle gli ascolti de “I Soliti Ignoti”. Svelata, però, anche l’entità del suo infallibile “trucchetto”.

La blogger specializzata in sublimi ed utili ricette culinarie, conduttrice ed autorevole scrittrice di origini marchigiane, Benedetta Rossi, vanta al momento su Instagram un primato di ben 4,1 milioni di follower. Ospite speciale nell’ultima puntata della trasmissione guidata da Amadeus, “I Soliti Ignoti“, Benedetta nella serata di ieri ha garantito un ulteriore trionfo su ascolti ed i dati di share allo stesso format televisivo.

Secondo una prima indagine, altrettanto mirata, pare che l’appuntamento serale del 9 gennaio abbia difatti registrato alla sua conclusione un totale di oltre 5 milioni di telespettatori. Ed uno share, riguardante l’ultima settimana ed ugualmente soddisfacente stando al parere dei vertici della rete, pari al 22.6%. Al di là della sua simpatia, e preparazione nella risoluzione di misteri di tal calibro, pare che un infallibile “trucchetto“, or ora svelato, abbia incentivato tale incredibile successo.

“Soliti Ignoti” Benedetta Rossi boom di ascolti: il trucchetto non passa inosservato – VIDEO

“Quando mi hanno chiesto di partecipare a ‘I Soliti Ignoti’“, ammette in didascalia al suo ultimo intervento social l’amata conduttrice nativa di Porto San Giorgio. “La prima cosa che ho pensato è stata ‘chissà che facce faranno Nonna e Zia‘”. L’osservazione di Benedetta riguarderà, come terrà a specificare lei stessa più tardi, la costanza con cui i membri della sua famiglia assistano alla messa in onda del programma.

“È stata un’esperienza emozionante e divertente, grazie per l’ospitalità“, mira a concludere in tal modo la pluripremiata ospite di “Bake Off Italia”. “Per fortuna è andata anche bene“, aggiunge Benedetta, mostrandosi soddisfatta per la donazione ad @actionaiditalia. Ed ora: “le mie vecchierelle sono ancora più orgogliose di me“.

“Il trucchetto“, però, è stato infine svelato da una sua deliziosa, professionale e di gran lunga amorevole partner in crime. Si tratta dell’impeccabile make-up della conduttrice. Realizzato ad arte dalla truccatrice: @maragenoesemakeup. “Unica” e “infallibile“, dunque: grazie ad una mise en place realizzata predilegendo semplicità ed eleganza.

E con tanto di scatto, sorridente ed a lavoro compiuto, che firma le caratteristiche di un’ottima amicizia proprio sul finale.