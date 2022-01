Toto Cutugno vittima di un brutto male: “dovevo operarmi subito…”

Toto Cutugno non si vede in televisione da qualche tempo. L’artista è stato colpito da un brutto male contro il quale ha dovuto combattere.

Toto Cutugno, nato in provincia di Carrara, vive a La Spezia con la sua famiglia e si avvicina alla musica fin da piccolo grazie all’aiuto del padre trombettista. Imparando da solo a suonare la batteria, inizia a suonare nella band Toto & i Rockers e poi a cantare nella band Albatros. Qui conosce Vito Pallavicini, grazie al quale il gruppo partecipa al Festival di Sanremo 1976 con il brano Volo AZ504, arrivato terzo in classifica. Ma è nel 1976 che Toto decide di avviare la sua carriera come solista. Compone per Adriano Celentano la canzone Soli che rimane per diverso tempo ai vertici delle classifiche delle vendite. Tra i suoi più grandi successi c’è il brano L’italiano e Il tempo se ne va composta da lui e cantata da Adriano Celentano al Festival di Sanremo. Vince nel 1990 l’Eurovision Song Contest e, dopo di lui, porteranno la vittoria solo i Maneskin nel 2021.

Toto Cutugno: la sua vita dopo la malattia

Toto Cutugno ha avuto un brillante carriera. L’artista ha, tuttavia, affrontato un ostacolo più grande di lui con molto coraggio. Inaspettatamente una malattia ha cambiato il suo modo di vivere. È il 2007 quando al cantante gli viene diagnosticato un tumore alla prostata. Questo l’ha obbligato a un’intervento chirurgico e a una lungo periodo di terapia. L’artista stesso aveva confermato quanto successo: “Avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi mi arrivavano ai reni ed ero finito”.

In un’intervista a Sorrisi e Canzoni aveva parlato della sua famiglia. “Da molti anni ho una moglie, Carla, e un figlio di 18 anni che si chiama Nico e che non ho avuto con Carla. L’ho avuto da un’altra donna quando ero già sposato. – afferma l’artista – Nico è uno splendido ragazzo che frequenta il quinto anno del Liceo scientifico. È molto quadrato e mi darà un sacco di soddisfazioni“.

Toto è stato ed è tutt’ora un grande guerriero. Della moglie Carla, una donna fuori dal mondo dello spettacolo, egli parla sempre con grande affetto e amore.