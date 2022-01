L’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto affrontare un periodo duro a causa di una brutta malattia. Adesso però è rinata e il suo cambiamento è sorprendente

Influencer e famosa deejay, Valentina Dallari ne ha fatta di strada dopo essere uscita dal programma Uomini e Donne. Sono passati parecchi anni da allora e la sua vita si è totalmente stravolta. Valentina Dallari ha dovuto fare i conti con una terribile malattia che le aveva portato via la gioia di vivere lasciando anche evidenti segni sul suo corpo.

Valentina Dallari, la rinascita dopo la lunga malattia

Era il 2015 quando la 21enne Valentina approdava negli studi del programma di Maria De Filippi, facendo fin da subito conoscere il suo carattere forte e determinato. Sono passati tanti anni da allora e la giovane donna ha dovuto affrontare tante tappe difficili nel suo percorso. Ma lei è sempre riuscita con coraggio e determinazione a superare tutto. La sua ripresa e la sua trasformazione in seguito alla guarigione da quella malattia che la teneva prigioniera, sono sorprendenti.

Ma cosa ha dovuto affrontare Valentina Dallari? Valentina ha sofferto a lungo di anoressia. Una malattia subdola che spesso si nutre del silenzio e del dolore di chi ne soffre. La Dallari è riuscita però ad uscirne e a superare tutto e soprattutto ha deciso di aprirsi al pubblico e di condividere la sua esperienza con i suoi fan nella speranza che la sua storia possa essere di ispirazione di aiuto per chiunque soffra di questo disturbo.

La sua rinascita è visibile agli occhi di tutti. La Valentina di prima non esiste più ed ha lasciato il posto ad una donna nuova e piena di vita. Una trasformazione a 360° a partire dal look che è stato totalmente stravolto. Valentia Dallari ha adesso adottato un look rock ‘n roll caratterizzato dall’iconico caschetto nero, da numerosi tatuaggi e da un rossetto estremamente scuro. Ma soprattutto è riuscita finalmente a riprendere peso e ad accettare il suo corpo.