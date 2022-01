Al termine dei loro giorni insieme vi è un’ultima dimostrazione d’amore “razionale”. Giovanna Civitillo, anche sul finale, riuscirà a lasciare interdetto il suo sposo, Amadeus.

Lo showman di origini emiliane Amadeus, ed ex co-protagonista assieme a Rosario Fiorello del “Festival di Sanremo” 2021, è legato sentimentalmente alla soubrette ed ex ballerina Giovanna Civitillo dal lontano 2003. Sorvolati a nozze soltanto sette anni più tardi, i due si conobbero durante la messa in onda della storica trasmissione Rai de “L’Eredità“.

Amadeus, in quel momento alla sua conduzione, incontrò lì Giovanna. E, grazie ad un’allora mai così fortuita “scossa“, fu subito per entrambi un destabilizzante, ma gioioso, colpo di fulmine. Giovanna si trovava infatti, nel corso di quella stagione televisiva, a svolgere il ruolo di ballerina nel cast del noto game show. Sino ad oggi, la coppia, è stata una delle più amate dal pubblico della penisola. Il quale non ha mai mancato di dimostrare, pressoché quotidianamente, il suo affetto anche attraverso il loro seguitissimo profilo Instagram.

Valigie pronte e Amadeus attonito, Giovanna Civitillo dimostra come finisce una “vera storia d’amore”

Di recente “il misfatto“. Nonostante la serenità dimostrata da parte di entrambi, e perfino durante questi ultimi due anni in cui la coppia si è dovuta confrontare con le varie problematiche legate al coronavirus, pare che sul finale una scottante domanda avrebbe rischiato di mettere in crisi il loro stabile equilibrio. Il quesito galeotto, riportato proprio sull’account intestato ad entrambi, di @giovanna_e_amadeus, sarebbe stato rivolto da un’altra ambita protagonista del piccolo schermo.

Ad insinuarsi nella stabile coppia è stata l’osservazione messa nero su bianco dalla celebre conduttrice cinquantacinquenne, Paola Perego. Ed il fulcro della questione sarebbe proprio quello di un tradimento.

La conduttrice avrebbe stuzzicato i due sposi, chiedendo inaspettatamente cosa potrebbe accadere qualora uno dei due dovesse tradire l’altro. La risposta di Giovanna ha lasciato tutti senza parole. E pare che il primo a restare attonito sia stato proprio il suo amato Amadeus. “Così potrei prepararti le valige per fartele trovare fuori dalla porta“, ha sentenziato la moglie. D’altronde una dimostrazione d’amore così profondo, seppur dinanzi ad una scoperta di tal genere, non può di certo considerarsi come una prerogativa banale. Amadeus ha perciò anch’esso, in conclusione, espresso la sua opinione.

“Se Giovanna mi tradisse verrei comunque a saperlo. Quindi non mi cambia molto“. Anche lui dunque, ed a ben dire dei suoi fan, pare sia riuscito a dimostrarsi molto pacato e razionale fino alla fine.