Wanda Nara ha condiviso uno scatto strepitoso in cui indossa soltanto il bikini: la posa provocante manda i fans al manicomio.

Con l’arrivo del mese di gennaio, ci troviamo ormai in inverno inoltrato. In Europa le temperature calano a picco, con pioggia, neve e nebbia a condizionare le giornate di tutti. Nonostante ciò, sul profilo di Wanda Nara sembra essere ancora estate. L’argentina non ha mai spesso di condividere scatti in bikini: d’altronde la moglie di Mauro Icardi ha una linea tutta sua e deve far vedere i suoi costumi per poi venderli.

L’immagine apparsa oggi è abbacinante: la Nara si mette di profilo e regala una visuale mozzafiato del suo corpo illegale. Il lato A straborda, mentre le gambe e il didietro conquistano comunque l’attenzione.

Wanda Nara, bikini sexy e posa provocante: di profilo è strepitosa

Wanda, anche in questo 9 gennaio, ha infiammato il mondo dei social network condividendo un’immagine da paura in cui indossa un bikini super sexy. Il suo corpo è una gioia per gli occhi mentre le sue curve sinuose accelerano i battiti degli ammiratori. L’argentina assume anche una posa provocante che manda al manicomio gli innumerevoli followers.

Le labbra della showgirl sono irresistibili mentre il suo sguardo pietrifica la platea. Il post ha raccolto numeri da capogiro, inanellando in breve tempo 263mila cuoricini. Wanda, in questo particolare periodo dell’anno, sta mettendo in evidenza il suo corpo condividendo solo fotografie in costume.

Lo scandalo ‘Wanda-Gate’ è ancora sotto i riflettori: tutti cercano nuovi dettagli e vogliono capire il perché Icardi abbia fatto cilecca con l’attrice Eugenia Suarez, invitata in un albergo di lusso di Parigi. Secondo quanto spiegato da una giornalista, Maurito soffrirebbe di osmofobia: in pratica, una morbosa paura e ipersensibilità a profumi ed odori.