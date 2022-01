Addio a David Sassoli, il cordoglio unanime: “Un giorno triste per l’UE”

Non ce l’ha fatta David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo si è spento all’1.15 di notte all’età di 65 anni.

Non ce l’ha fatta David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo si è spento all’età di 65 anni all’1.15 di notte per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. La sua improvvisa scomparsa ha sconvolto i vertici nazionali e internazionali. Dall’addio del presidente del Consiglio Mario Draghi al saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la memoria di David Sassuolo riecheggia anche nelle sincere parole dei colleghi dell’Unione Europea.

La camera ardente è prevista per giovedì, 13 gennaio, dalle 10:00 alle 18:00 in Campidoglio; mentre i funerali si terranno alle 11:00 di venerdì, 14 gennaio, nella chiesa Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica, Roma. A seguire le sentite parole di cordoglio della presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen.

Addio a David Sassoli, Ursula von Der Leyen:

“un caro amico”

A dare la triste notizia della sua morte è stato il suo portavoce Roberto Cuillo. Ricoverato dal 26 dicembre, David Sassoli non ce l’ha fatta a vincere la complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. A settembre aveva contratto una polmonite da legionella; ieri, la grave crisi che l’ha condotto nel centro oncologico di Aviano. Il giornalista, conduttore televisivo e politico italiana si è spento all’età di 65 anni, lasciando la moglie e i due figli. La sua inattesa e prematura scomparsa apre un grande vuoto nell’Europa, specialmente nelle file di coloro che hanno sempre creduto in un’Unione di pace e collaborazione congiunta al servizio dei cittadini.

La scomparsa di David Sassoli addolora sia i vertici nazionali sia quelli internazionali. Ricordato dal presidente del Consiglio Mario Draghi come “Simbolo di equilibrio, umanità e generosità”, l’eco di addio al presidente del Parlamento europeo prende la forza dal saluto dei suoi colleghi: dalla presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen, che ricorda “il caro amico”, al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che lo definisce un “europeo sincero e appassionato.” Al dolore si aggiunge anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ne ha lodato la straordinaria passione civile, nonché l’impegno limpido e costante: Sassoli è stata la principale voce dei cittadini europei anche durante le fasi più delicate.

“Un giorno triste per l’Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista. Un sincero democratico. Un uomo buono – ha confessato la presidente della Commissione europea durante il suo discorso in italiano – Voleva che l’Europa fosse più unita, più vicina alla sua gente, più fedele ai nostri valori. I miei pensieri vanno alla moglie Alessandra, ai figli Giulio e Livia e a tutti i suoi amici. Sapeva come lottare per quello in cui credeva.”

“Questa è la sua eredità ed è così che lo ricorderò, come un campione della giustizia e della solidarietà e come un caro amico.”