L’opinionista del “GF Vip” ieri sera per la seconda puntata del 2022 ha scelto un look molto sobrio ma dal grande fascino magnetico.

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dell’anno del “Grande Fratello Vip” e Adriana Volpe ancora una volta era in prima linea per commentare le dinamiche interne dei vari concorrenti coadiuvata sempre dalla collega Sonia Bruganelli vestita con un look estroso dello stilista emergente Giuseppe Serra.

Occhi puntati però anche sul look della bella trentina che ha monopolizzato la scena con effetti speciali. Vediamo cosa ha scelto di indossare per la serata?

Adriana Volpe punta sul minimale, i fan però impazziscono per lei

PER VEDERE IL LOOK DI ADRIANA, VAI SU SUCCESSIVO