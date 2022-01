Ambra Angiolini, com’è diventata la figlia: due gocce d’acqua – FOTO

Avete visto la figlia di Ambra Angiolini? Ha appena compiuto 18 anni e molti fan hanno notato una certa somiglianza con la mamma

Ambra Angiolini è un’attrice molto conosciuta nel panorama artistico italiano. Ultimamente è stata impegnata con un programma in radio ed ha cercato di dedicarsi di più alla famiglia. Sua figlia Jolanda ha appena compiuto 18 anni e su Instagram non potevano mancare gli auguri da parte dei suoi genitori.

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati sposati dal 2004 al 2015 ed hanno dato alla luce due figli, Jolanda e Leonardo. Secondo i fan la più grande assomiglia sempre di più alla mamma, è così? Scopriamolo insieme.

Ambra Angiolini, la somiglianza con la figlia Jolanda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Jolanda Renga è nata nel 2004 ed ha appena compiuto 18 anni. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga è diventata ormai una donna e ogni giorno si fa sempre più bella. In questo ultimo periodo, visti i festeggiamenti, sono spuntate sul web molte foto della maggiorenne e i fan hanno notato una certa somiglianza con la mamma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sei il top” Kasia Smutniak rapisce tutti in un solo colpo, sguardo da gatta ed i fan perdono la bussola – FOTO

Ambra Angiolini, in occasione del compleanno, ha regalato alla figlia un’esperienza unica. Per la seconda volta hanno volato insieme e il momento è stato immortalato e pubblicato su Instagram.

“Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me? La tua firma sul mio foglio ancora bianco, il tuo primo “ urlo “ alla vita e papà che mi dice “ Amo è incazzata proprio come te! “ ……Grazie per avermi creduto, non era facile”. Ha scritto sotto al post la mamma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Anche papà Francesco non ha perso occasione di condividere con i fan una foto insieme alla sua piccola donna, poi ha scritto: “Il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo… e su di me”.