L’avventura di “Amici”, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi continua nel suo svolgimento. Lo spostamento alla domenica pomeriggio, dopo anni e anni in cui i fan lo hanno sempre visto al sabato, non ha intaccato gli equilibri e gli ascolti sono sempre molto buoni.

Con la formula della domenica sono sempre di più gli ospiti in studio, tra chi preside le sfide e chi si esibisce. L’ultimo è stato proprio Coez che ha annunciato l’inizio del suo tour in piccoli club per ricreare un’atmosfera intima nelle esibizioni in un periodo così delicato.

E proprio domenica in studio c’è stato un vero colpo di scena. La sfida di canto l’ha presieduta proprio lei, la cantante che tutti credevano in astio con la moglie di Maurizio Costanzo.

“Amici” Maria De Filippi spiazzata: l’ospite è in splendida forma

Arisa dopo il successo ed il trionfo a “Ballando con le stelle” ha stupito tutti ed è tornata a casa, a Canale 5 e nel programma dove lo scorso anno è stata insegnante, “Amici” ovviamente.

Così ha messo a tacere le polemiche che la davano in astio con Maria De Filippi per aver abbandonato la cattedra di canto ed essere passata alla concorrenza, come allieva per giunta.

Nulla di tutto questo, tra le due i rapporti sono ottimi e proprio Aria domenica ha lasciato senza parole Maria. Appena entrata in studio, infatti, la cantante ha sorpreso la conduttrice che vedendola in splendida forma quasi non credeva ai suoi occhi.

“Come sei magra” il commento della padrona di casa pieno di ammirazione per l’artista che a “Ballando” ha fatto un percorso bellissimo. Arisa molto contenta delle parole di Maria ha spiegato che partecipando al programma di Milly Carlucci ha perso diversi chili e come sappiamo oggi, di certo, ha una nuova consapevolezza del suo corpo.

Non è mancato poi l’accenno al gossip e al legame particolare che la cantante lucana ha instaurato con il suo maestro Vito Coppola con Rudy che ha scherzato, come ha sempre fatto con la collega, fingendosi geloso del ballerino professionista.