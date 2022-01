Amici 21, Arisa torna in studio. Rudy è geloso: “con il tuo partner di ballo…”

Amici 2021. Arisa è tornata in studio, non come insegnante ma in qualità di ospite e giudice dei ragazzi. Rudy fa una pesante insinuazione su Arisa e lo studio resta in silenzio.

Amici 2021 è finalmente tornato sul piccolo schermo dopo le vacanze di fine e inizio anno. Gli allievi continuano ad affrontare sfide su sfide in attesa di arrivare al serale, per poter conquistare la tanto ambita maglia che li porterà ad esibirsi, ogni sabato, in prima serata su canale 5. Amici torna dalle feste con una super ospite: Arisa. Questa volta la cantante non è chiamata in qualità di insegnante ma come ospite e giudice dei ragazzi. Quest’ultimi si sono sfidati interpretando cover, sulle quali alcuni alunni hanno arrangiato propri pezzi. I professori, fieri dei ragazzi, hanno confermato la maglia. Rudy sembrava molto gioioso per i commenti positivi di Arisa fatti al suo alunno LDA.

Rudy commenta la vittoria di Arisa e poi l’insinuazione…

Arisa ha da poco vinto il programma di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, nel quale ha fatto coppia con Vito Coppola. Rudy ha sempre avuto un rapporto di odio e amore con la cantante. L’anno scorso, ad Amici 2020, i due ne hanno combinato delle belle, ballando insieme, peraltro, il tuca tuca.

Rudy, in merito al suo partner di ballo Vito Coppola, ha fatto alla cantante una domanda scoppiettante: “Poi c’è un’altra cosa, Maria non so se hai letto, che un po’ mi ha ingelosito, che c’è questa storia con il tuo partner di ballo…”. Una domanda un po’ fuori luogo che ha lasciato la cantante in silenzio.

Arisa ha poi continuato a lavorare sembrando leggermente agitata. La De Filippi stempera la tensione in studio con una battuta: “come sei diventato gossipparo Rudy”. Zerbi nel frattempo continua: “Arisa ha un account suo personale chiuso, si chiama Agua De Coco e mi scrive. E durante Ballando mi scriveva mi manchi, il tuca tuca lo faccio solo con te.” Con questa ironia, Rudy fa vedere in studio il fotomontaggio di lui e Arisa come due noci di cocco.

Insomma, Rudy e Arisa continuano ad essere affiatati e molto amici. Zerbi ha anche pubblicato il fotomontaggio sui suoi canali social scrivendo: “la tua noce di cocco”.