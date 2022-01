Bandiera nazista sulla bara di una militante di FN: indaga la Digos

Il video circolante sul web riprende il funerale di Alessia Augello, celebrato lunedì fuori dalla chiesa di Santa Lucia: la parrocchia si dissocia.

Un video circolante sul web sta facendo il giro dei principali social networks, scatenando reazioni di rabbia e indignazione da parte dell’utenza in rete. Il filmato in questione riprende il funerale di Alessia Augello, 44 anni e militante di Forza Nuova (FN), conosciuta anche come “Tugsy”. Il rito è stato celebrato questo lunedì, 10 gennaio, fuori dalla chiesa di Santa Lucia, ubicata sulla circonvallazione Clodia, tra piazzale Clodio e piazza Maresciallo Giardino, nella capitale. Oggetto di scandalo è stato il feretro avvolto dalla bandiera nazista, acclamato dal grido unanime “Presente!” della folla a braccio teso.

La Diocesi di Roma: “episodio inaccettabile”

Stando a quanto si legge in Roma Today, tra la folla sono stati identificati alcuni membri dell’estrema destra della capitale. La parrocchia si dissocia dagli eventi, confessando di essere “all’oscuro di quanto stava per accadere.” Il video-scandalo diffuso in rete, che immortala il funerale della militante di Forza Nuova morta a 44 anni il 7 gennaio per complicazioni dopo un intervento chirurgico, è al momento oggetto di un’indagine della Digos della capitale, che ha confermato ai media l’identificazione di alcuni partecipanti al grottesco funerale nero di lunedì 10 gennaio. Tra gli indagati ci sono diversi esponenti dell’estrema destra di Roma. La Diocesi della capitale: “episodio inaccettabile.”

La parrocchia è amareggiata e prende le dovute distanze da quanto accaduto. Il luogo di culto ha specificato attraverso un post Facebook che “purtroppo quanto si è verificato all’esterno della chiesa alla fine della celebrazione è avvenuto senza nessuna autorizzazione da parte del parroco né del sacerdote celebrante, entrambi all’oscuro di quanto stava per accadere.” Il messaggio firmato da “don Alessandro, don Paolo Emilio e tutta la comunità sacerdotale parrocchiale” esprime sincero rammarico per l’evento: “[…esprimiamo] profonda tristezza, delusione e disappunto per quanto si è verificato prendendo le distanze da ogni parola, gesto e simbolo utilizzati, riconducibili a ideologie estremiste lontane dal messaggio del Vangelo”.

“La Diocesi di Roma, nelle sue tante componenti ecclesiali, lavora da tempo con dedizione per formare, educare e così disattivare ogni meccanismo di odio, di contrapposizione, di tentazione violenta, ideologica e discriminatoria.“