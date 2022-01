Bianca Atzei dall’altra parte dell’Oceano insieme a Stefano Corti, più bella e sensuale che mai. Fan impazziti

Bianca Atzei si butta alle spalle il difficile momento personale che ha vissuto a causa della perdita del bambino che aspettava dal fidanzato Stefano Corti, e si dedica anima e cuore al lavoro. Proprio in questo nuovo anno, infatti, dovrebbe uscire il suo nuovo album, il secondo dopo quello d’esordio di ben sette anni fa.

La cantante sarda ci sta lavorando già da tempo ma ancora i dettagli sul progetto sono top secret. Di certo ci saranno nel disco molte collaborazioni e duetti, una notizia che la stessa Bianca ha confermato sul palco di Capodanno di Canale 5 dove è stata ospite.

Dopo “John Travolta” insieme ai Legno, e “Straniero” con Boss Doms e Seryo, la Atzei si prepara a cantare insieme a J-Ax e Arisa. Per tutti gli altri dettagli c’è ancora da attendere.

Continuano le vacanze per Bianca Atzei e Stefano Corti. I due piccioncini sono volati Oltreoceano e si stanno godendo dei giorni meravigliosi. Sono più vicini, uniti ed innamorati che mai. Si vede dai video e dalla foto, da come si guardano, si ammirano e si conquistano momento dopo momento.

Direttamente da Miami la cantante ci ha regalato alcuni scatti realizzati in riva al fiume. I due si baciano intensamente, si stringono e si lasciano andare in dolci coccole. Non manca anche qualche scatto nel quale Bianca è da sola ma per i suoi follower bellezza e sensualità la fanno da padrone.

Balza agli occhi il suo abito mini, a fiori, che le scende morbido e la accarezza le gambe, ma quando l’artista si siede sale su e mostra una visuale che diventa proibita e super bollente. Bianca accavalla le gambe ed i fan non ci capiscono più nulla.

“In questo paese diviso da divergenze di ogni tipo, c’è solo una cosa che accomuna noi italiani: vorremmo tutti essere il muretto! 😂👣” le dice uno dei suoi 851 mila follower su Instagram e lei risponde con un cuore rosso. Entusiasmo a mille!