Bimba di 4 anni precipita dal terzo piano: era sola in casa

Tragedia nella capitale questo lunedì 10 gennaio: la piccola, 4 anni, è precipitata dal balcone al terzo piano: cosa è successo.

Tragedia nella capitale questo lunedì 10 gennaio. Il dramma si è consumato in via di Valle Melaina, nel quartiere Prati Fiscali, questo pomeriggio, intorno alle 16:30, quando la piccola, 4 anni, è precipitata dal balcone dell’abitazione dei suoi genitori, facendo un volo di tre piani. A lanciare l’allarme è stato il portinaio del palazzo che ha immediatamente chiamato il 112.

Bimba di 4 anni cade dal terzo piano: indagati i genitori

Stando a quanto si apprende dal Roma Today, la bimba, di nazionalità cinese, è precipitata dal balcone al terzo piano di un edificio in via di Valle Melaina, a nel III municipio Montesacro, nell’Agro romano. Il dramma è avvenuto in pieno pomeriggio, intorno alle 16.30, quando la bimba è precipitata nel vuoto per diversi metri. La prima segnalazione alla polizia della capitale è stata inviata dallo stesso portinaio del palazzo. Immediato l’intervento sul posto del 118. La piccola, di soli 4 anni, è stata prelevata dai soccorsi ancora cosciente e trasferita d’urgenza al Policlinico Gemelli: le sue condizioni sono gravi.

Al momento circostanze e dinamiche esatte dell’incidente sono ignote: gli agenti sono tuttora mobilitati nelle indagini per ulteriori accertamenti sul caso. All’inchiesta stanno lavorando gli agenti delle volanti e del III distretto del commissariato di polizia di Fidene Serpentara che, ascoltati i genitori, stanno proseguendo le indagini per comprendere le cause esatte che hanno condotto la piccola a precipitare dal balcone.

Secondo i primi elementi riportati dal Messaggero, la bimba era da sola in casa al momento della tragedia.

L’informazione è stata confermata dagli agenti locali che, saliti al piano, hanno dichiarato di aver trovato l’appartamento vuoto.