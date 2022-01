Elisabetta Canalis è bella come una Dea: la famosa attrice e showgirl ha tolto il fiato ai suoi milioni di followers con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate del mondo della televisione e anche del mondo del web. La sua carriera è cominciata quando era una ragazzina e venne scelta da Antonio Ricci come velina di Striscia la Notizia. C’è stato un periodo in cui il tg della satirica sfornava dei veri e propri talenti, diventare una velina significava avere la possibilità di intraprendere una carriera di successo, e per Elisabetta così è stato: dopo il programma della Mediaset ha spiccato il volo ed è diventata davvero molto famosa.

Elisabetta Canalis conquista il web: lo scatto è semplicemente illegale

