Calciomercato, Cristiano Ronaldo: clamoroso ritorno in Spagna, ma non al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’agente di Cristiano Ronaldo a breve potrebbe proporre il suo assistito ad un club spagnolo per un clamoroso ritorno in Liga.

Cristiano Ronaldo potrebbe presto lasciare il Manchester United, dove è approdato la scorsa estate dopo tre anni in Italia con la Juventus. Prossima destinazione? La Spagna. Nulla di clamoroso, dato che si era parlato di un ritorno in Liga per CR7, se non fosse per il fatto che la squadra ad accoglierlo potrebbe essere il Barcellona. Stando alle ultime indiscrezioni, proprio l’agente del fenomeno portoghese potrebbe proporlo al club blaugrana.

Calciomercato, dalla Spagna: “Mendes proporrà Cristiano Ronaldo al Barcellona per la prossima estate”

Jorge Mendes proporrà al Barcellona Cristiano Ronaldo come rinforzo per la prossima estate. Questa la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dal portale iberico Sport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, svolta clamorosa sul fronte arrivi: dettagli e cifre astronomiche!

Un ritorno nella Liga, dove ha militato per ben nove stagioni con la maglia del Real Madrid, per CR7 che pare non sia soddisfatto dell’andamento della stagione del Manchester United. I Red Devils, difatti, sono al settimo posto a ben 22 punti dalla vetta occupata dal Manchester City e a meno 4 dalla zona Champions. A questo, stando ai quotidiani inglesi, si aggiungerebbe anche un rapporto non proprio idilliaco con il nuovo tecnico ad interim Ralf Rangnick, arrivato sulla panchina dello United a novembre dopo l’esonero di Solskjaer. Situazione, dunque, che potrebbe spingere il fuoriclasse a lasciare nuovamente il club inglese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il grande colpo arriva per la difesa: atteso per la firma!

Secondo Sport, dunque, il suo agente nelle prossime settimane potrebbe proporre al Barca il suo assistito per puntellare il reparto offensivo. I blaugrana starebbero cercando una punta dopo l’addio al calcio di Aguero.

A facilitare la trattativa, sempre secondo quanto riferisce Sport, potrebbero essere i buoni rapporti che intercorrono tra Mendes, il presidente del Barcellona Laporta e il direttore Alemany. Ad oggi si tratta solo di indiscrezioni, ma i tifosi del Real Madrid non avranno di certo gradito.