Colpo in Serie A dal Real Madrid, il club prende informazioni

Il mercato di gennaio entra nel vivo, in Serie A può sbarcare un giocatore in uscita dal Real Madrid: le ultime

Mese di gennaio molto intenso dal punto di vista calcistico in Serie A. Il girone di ritorno è iniziato, con risultati già piuttosto importanti per la classifica. Anche se questi primi giorni di 2022 sono stati segnati dall’emergenza Covid e le relative polemiche.

Sullo sfondo, da non dimenticare, c’è anche il calciomercato invernale. Tutte le squadre sono al lavoro per rinforzarsi laddove necessario, cercando di superare le difficoltà relative alla situazione finanziaria, anche quella resa delicata dal Covid.

Alcune squadre in Italia hanno già messo a segno acquisti importanti, mancano ancora diversi giorni di trattative e le sorprese non sono da escludere. Gennaio raramente è periodo da affari eclatanti, qualche colpo di scena però può essere sempre dietro l’angolo.

In particolare, torna d’attualità il possibile sbarco in Italia di un giocatore dal Real Madrid. Gli spagnoli, sotto la guida di Ancelotti, hanno ritrovato brillantezza rispetto alle ultime stagioni. Alcuni giocatori però sembrano non rientrare nei suoi piani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Novak Djokovic, il Tribunale ribalta la decisione del Governo: cosa accadrà adesso?

Calciomercato Fiorentina, non c’è due senza tre: Isco nel mirino dopo Ikonè e Piatek

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sanremo”, colpo grosso di Amadeus: chi ci sarà al suo fianco sul palco dell’Ariston

Il calciatore in questione è Isco, inseguito a più riprese dalle grandi del nostro campionato. In passato, ci hanno pensato seriamente Juventus e Milan, che continuano a monitorare la situazione.

I tempi potrebbero essere maturi per l’arrivo dello spagnolo, visto il contratto in scadenza a giugno con il Real. Il club madridista cerca dunque una cessione subito per provare a monetizzare, prima di perderlo a zero.

Interessamento piuttosto concreto della Fiorentina, che secondo le ultime notizie ha preso informazioni. I viola di Italiano puntano con decisione all’Europa e hanno già acquistato in attacco Ikonè e Piatek, prelevati da Lille ed Hertha Berlino.

Affare non facile, tuttavia, visto l’elevato ingaggio che percepisce il giocatore (oltre 7 milioni di euro).