Charlene di Monaco, rivelazione clamorosa sul suo ricovero: cambia tutto

La situazione di Charlene di Monaco continua a catalizzare l’attenzione. Cambiamenti inaspettati sarebbero imminenti nella sua vita.

Malata da un anno, ricoverata e con un presunto matrimonio in crisi. La situazione di Charlene di Monaco sembra inasprirsi mese dopo mese, tanto da destare preoccupazione a livello globale.

Moglie di Alberto di Monaco, da tempo è stata colpita da una misteriosa patologia e proprio questa l’avrebbe portata a restare per molto tempo in Africa, suo paese d’origine. Poi sarebbe ritornata al Principato qualche settimana fa, per rifare subito i bagagli: destinazione la clinica Kusnacht Practice di Zurigo, specializzata nella cura delle dipendenze.

Qui è ricoverata da diversi giorni, comprese le feste che ha passato nella sua stanza. Unico momento di gioia la visita da parte dei suoi gemellini.

Questo periodo difficile sembra inoltre essere ulteriormente minato da alcune voci secondo cui Alberto l’avrebbe tradita con un donna brasiliana. Quest’ultima ha affermato di aver avuto un figlio dal reale, avanzando la richiesta di effettuare il test del Dna per dimostrarlo.

Ipotesi rigettata dal secondogenito di Ranieri e Grace Kelly, ma che ha scosso presumibilmente il principato e Charlene. In tutto questo arriva un nuovo colpo di scena inaspettato.

Charlene di Monaco: risvolti spiazzanti sul suo ricovero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Sebbene si sia diffusa la voce di un possibile tradimento di Alberto, in questi giorni del ricovero di Charlene sembra esserle molto vicino. Secondo alcune indiscrezioni si sarebbe spostato in Svizzera per andare a trovarla e sborserebbe ben 130 mila euro settimanali per la sua permanenza nella struttura.

Voci non confermate in via ufficiale, ma che stanno facendo il giro del globo. In merito alle sue condizioni sembra che l’ex nuotatrice stia migliorando e che, nello stupore generale, possa essere dimessa in anticipo, per fine gennaio.

Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo nel principato e nei cuori dei fan della principessa. Tra questi quelli dei suoi gemelli Jacques e Gabriella che hanno passato le feste lontano dalla mamma, sognando di riabbracciarla.