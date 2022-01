Chiara Ferragni, l’annuncio su Instagram che rende felici tutti i fan – FOTO

Chiara Ferragni nel suo ultimissimo post su Instagram fa un annuncio ai suoi followers, tutti felici per la influencer più amata d’Italia

Ogni suo nuovo post su Instagram reca qualcosa di speciale. Inevitabile, se parliamo di Chiara Ferragni, l’influencer per antonomasia in Italia. Ma Chiara, ormai da tempo, non è più soltanto questo.

Parliamo di qualcosa di più di un ‘semplice’ personaggio da quasi 26 milioni di followers. Personaggio pubblico, televisivo, modella, imprenditrice, Chiara è diventata una icona assoluta, oltre che la mamma più ‘social’ di tutto il paese.

Insieme a suo marito, il cantante Fedez, e ai piccoli Leone e Vittoria, condivide spesso sul web diversi momenti di vita familiare. Sprazzi di tenerezza e simpatia, che in qualche modo avvicinano Chiara a tutti noi e ci ricordano che parliamo di una persona normale, con una famiglia come tutti.

Chiara Ferragni, l’annuncio del ritorno: sorriso radioso e sguardo mozzafiato

Il post di quest’oggi reca un annuncio importante per tutti i fan della Ferragni. Chiara scrive infatti ‘sono tornata’, con un primo piano fotografico di grande semplicità. Tra le mura della sua casa, con indosso un maglione e con il solito sguardo e il solito sorriso micidiali, che lasciano senza parole.

Il ‘ritorno’ è quello da alcuni giorni di vacanza trascorsi in alta montagna. I Ferragnez hanno lasciato la loro casa a Milano, trascorrendo il lungo ponte dell’Epifania in Svizzera, nel resort sciistico di Crans-Montana.

Non a caso, in questi giorni, il profilo di Chiara pullulava di scatti dei momenti di vacanza. Attorno alla location esclusiva, panorama innevato mozzafiato. All’interno, uno chalet fantastico con tutti i comfort.

Una vacanza davvero speciale, con Chiara e Fedez che hanno alternato momenti di relax ad altri di grande divertimento. Ma ora, è il momento di tornare alla vita di tutti i giorni.