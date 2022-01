Clamoroso retroscena sul “GF Vip”: “E’ entrata solo per…”. Sonia Bruganelli rivela l’imbarazzante verità

Momenti di forte tensione al “GF Vip”. Sonia Bruganelli ha vuotato il sacco nei confronti di una concorrente: la verità sconcertante ha ammutolito il pubblico

Dopo i recenti avvenimenti che hanno visto coinvolti i partecipanti del “GF Vip”, le tensioni, almeno in questi ultimi giorni, sembrano essersi allentate. Alfonso Signorini, nel corso della puntata di venerdì, non aveva mancato di rimproverare i suoi vipponi. Gli epiteti irripetibili con cui Katia Ricciarelli e Lulù Selassié si erano vicendevolmente apostrofate avevano decisamente superato ogni limite consentito.

Dopo la strigliata del conduttore, la situazione sembrava essere tornata alla normalità. Tuttavia, proprio durante la diretta di quest’oggi, sono emersi ulteriori attriti fra due protagoniste indiscusse del “GF Vip”. Sonia Bruganelli, tornata a ricoprire il ruolo di opinionista, si è inserita a gamba tesa nella discussione tra le due: quello che ha rivelato è apparso ai più come una vera e propria bomba a orologeria.

Clamoroso retroscena sul “GF Vip”: Sonia Bruganelli rivela l’imbarazzante verità

Gli animi, all’interno della casa più spiata d’Italia, non si sono affatto placati come Alfonso Signorini avrebbe sperato. Durante la puntata di questa sera, la tensione tra Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo è definitivamente esplosa. Le due, costrette ad una convivenza forzata, hanno dimostrato di non sopportarsi. In particolare, l’attrice ha definito la cantante una persona “cattiva, insoddisfatta di sé stessa e del proprio percorso di vita“.

Accuse che la Ricciarelli ha ovviamente rispedito al mittente, con tanto di replica al veleno. La cantante, che ha ribadito di essere una donna estremamente soddisfatta di sé e dei successi raggiunti in tanti anni di carriera, non si è lasciata sopraffare dalla rivale. “Dopo quattro mesi abbiamo la testa appannata, forse diamo i numeri“: questa la constatazione di Katia, a cui l’opinionista Sonia Bruganelli si è immediatamente agganciata..

La moglie di Bonolis, che sembrava condividere con la Ricciarelli l’antipatia nei confronti della Caldonazzo, non ha risparmiato a quest’ultima il proprio reale pensiero. Secondo l’opinionista, l’attrice sarebbe entrata al “GF Vip” con il solo intento di seminare discordia e di far parlare di sé. “Non puoi non renderti conto di come il tuo ingresso abbia avuto ripercussioni“, ha osservato Sonia, per poi sferrare un ulteriore attacco.

“Sei entrata solo per creare polemiche“, ha sentenziato l’opinionista, spalleggiata dalla collega Adriana Volpe. Nessuno, in studio, sembrava disposto a credere alla veridicità di Nathalie. Anche il pubblico, di fronte alle parole della Bruganelli, non ha mancato di palesare il proprio supporto attraverso boati di applausi.

Il percorso di Nathalie Caldonazzo, a quanto sembra, ha preso una piega decisamente sfavorevole all’attrice. Ormai, sia il pubblico che la maggior parte dei suoi compagni si sono schierati contro di lei. Come proseguirà la sua avventura?