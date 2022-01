Confessione clamorosa al “GF Vip”: Miriana Trevisan, confidandosi con Federica Calemme, ha ammesso tutta la verità: cosa è accaduto sotto le coperte

Negli scorsi giorni, all’interno della casa più spiata d’Italia, la passione è letteralmente esplosa tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. I due, che si sono lasciati andare ad un bacio travolgente, sembrano legati da un’attrazione impossibile da controllare. Ciò nonostante, la giovane concorrente sembra nutrire molti dubbi rispetto al compagno d’avventura.

Aprendosi con Miriana Trevisan e con Davide Silvestri, Federica ha espresso alcune perplessità relativamente a questo inizio di conoscenza. L’ex moglie di Pago, in vena di confidenze, ne ha approfittato per confessare ai compagni una verità sconvolgente. Fino a questo momento, la Trevisan non aveva mai svelato dei dettagli così compromettenti…

“Sì, è successo”, confessione clamorosa al “GF Vip”. Cosa è accaduto sotto le coperte…

Federica Calemme, nonostante l’attrazione per Gianmaria Antinolfi, nutre dei forti dubbi in merito all’autenticità dell’interesse dell’imprenditore. Confidandosi con Miriana Trevisan, la modella ha dimostrato di aver gradito i consigli ricevuti da quest’ultima. Secondo l’ex moglie di Pago, il fatto che Gianmaria abbia tentato di intraprendere diverse relazioni all’interno della trasmissione è dovuto unicamente alla sua ricerca spasmodica dell’amore.

“Se stesse facendo una strategia la starebbe facendo contro sé stesso“, ha osservato la Trevisan, ritenendo che Antinolfi sia sincero nei confronti di Federica. In seguito, la showgirl ha paragonato la situazione tra la Calemme e Gianmaria al rapporto che lei stessa ha instaurato con Biagio D’Anelli. I due, pur essendosi avvicinati in svariate occasioni, non erano mai andati oltre a delle semplici effusioni.

Eppure, stando a quanto la Trevisan ha confessato alla Calemme pochi minuti fa, ci sarebbero delle verità che la coppia avrebbe deciso di omettere. “È evidente che ci siamo dati quel bacio di notte… Però è stato stranissimo“, ha ammesso Miriana, confermando di aver condiviso un’intimità più profonda con l’ex compagno d’avventura.

Probabilmente, la Trevisan non ha avuto il coraggio di ammettere per tempo la propria attrazione nei confronti di Biagio. Di fronte a questa clamorosa confessione, Alfonso Signorini non mancherà di interpellarla durante la prossima puntata del “GF Vip”. È solo questione di tempo prima che gli altarini vengano a galla.