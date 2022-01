Elisa Isoardi dona la buonanotte a tutti i suoi fan ed in un attimo su Instagram è il delirio. Lo scatto è davvero super

Elisa Isoardi oggi è più amatissima che mai eppure stentiamo a vederla in tv. La conduttrice, infatti, non ha un programma suo né in Rai e né in casa Mediaset.

Dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei famosi” dello scorso anno, si era ipotizzato un passaggio nell’azienda Berlusconi ed un nuovo inizio per l’ex di Matteo Salvini ma invece tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Al momento la Isoardi viaggia in uno stato di anonimato in tv facendo eccezione con qualche ospitata qua e là anche se nei suoi confronti circola un’indiscrezione clamorosa: potrebbe arrivare direttamente a “Domenica In” il prossimo anno quando Mara Venier lascerà il suo posto vacante per riposarsi finalmente e dedicarsi alla sua famiglia.

Ovviamente su queste voci che circolano sul web non c’è nessuna certezza ma l’opportunità per la conduttrice resta davvero ghiotta.

Elisa Isoardi, selfie della buonanotte: un fuoco

