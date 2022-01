Elodie racconta le motivazioni che hanno causato la fine di un “più sereno” capitolo della sua vita sentimentale con il rapper Marracash.

Dopo l’uscita sulle scene dell’ennesimo brano “vertigine”, ed emblema in tal caso della loro separazione, dal titolo “Crazy Love“, la situazione ha iniziato ad essere sempre più chiara. Non a caso la suddetta canzone è stata volutamente inserita nell’ultimo album di successo ed in continua premiazione del celebre rapper Marracash.

La cantante romana Elodie, nonché sua più accesa fiamma dall’estate del 2019, ha finalmente deciso di rispondere chiaramente ai mordenti quesiti dei loro fan. E raccontare perciò in esclusiva le motivazioni legate alla fine della loro storia. In particolare Elodie si soffermerà sul delicato periodo che avrebbe cambiato per sempre il suo rapporto con l’artista di origini sicialiane.

Elodie svela i motivi della rottura con Marracash: “Vi spiego cosa è successo veramente….”

“Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco“, aveva spiegato Marra in una recente intervista. Nonostante lui stesso abbia a più riprese affermato di come sia piacevole ancora adesso poter visualizzare la presenza scenica di Elodie sullo copertina del suo “Noi, Loro, Gli altri“. Il loro è stato un amore travolgente durato meno di due annualità. Agli inizii il loro ravvicinamento era stato confermato da alcuni rumors. E, poco più tardi, dai primissimi scatti postati da entrambi su Instagram durante un viaggio di piacere in Tanzania.

Ma, purtroppo: “non poteva funzionare“. Il documentato periodo idilliaco ed i momenti di spensieratezza della coppia sarebbero stati perciò di breve durata. Infatti, mentre i primi dubbi sulla stabilità del loro rapporto avevano iniziato a venire allo scoperto, con l’aggiunta supposizione di due differenti frequentazioni extraconiugali, nella realtà dei fatti i due artisti, pur rimanendo fedeli l’una all’altra, avevano semplicemente scoperto di essere sfortunatamente “non compatibili” dal punto di vista amoroso.

Assai simili per molti versi e provenienti da esperienze passate che hanno accentuato, nel corso della loro relazione, una comprensione tra loro sempre più alta, i due artisti hanno poi deciso unanimemente di aver intraprendere due strade diverse. Infine tra Elodie e Marracash, nonostante sia finita ormai da tempo, è destinato a permanere un rapporto di rispetto reciproco e di forte stima.

In memoria anche dei progetti realizzati assieme, e del bene che sono riusciti largamente a dimostrare.