Fedez si toglie la fede, si scatena il tam tam su Twitter: “È crisi con Chiara”. Cosa sta succedendo alla coppia più amata?

Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio la coppia più amata e, al contempo, la più discussa del panorama dello spettacolo. I due, che hanno recentemente affrontato un periodo di isolamento insieme (causato dal Covid), hanno sempre aggiornato i followers in merito alle loro condizioni di salute. Anche in questo momento difficile, marito e moglie non hanno mancato di supportarsi a vicenda.

In queste ultime ore, tuttavia, gli utenti di Twitter hanno segnalato un fatto che getta un’inquietante ombra sul loro rapporto. A quanto sembra, il rapper non indossa più la fede da diversi giorni. I fan della coppia, di fronte a queste sconvolgenti constatazioni, si sono immediatamente allarmati: “È in crisi con Chiara“.

Su Twitter è recentemente esploso un vero e proprio caso mediatico. I fan che seguono la famosissima coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez non hanno mancato di constatare un fatto a dir poco sconvolgente. Il rapper, ormai da alcuni giorni, non indossa più la fede del matrimonio. Anche nelle Instagram stories pubblicate quest’oggi, in cui Fedez si diverte con i figli Leone e Vittoria, l’anello sembra misteriosamente scomparso dall’anulare.

Gli utenti, di fronte all’evidenza, si sono precipitati ad esprimere le loro ipotesi tramite i social. “È crisi con Chiara“, “Non ditemi che si sono lasciati…“: questi i messaggi apparsi su Twitter, dove la vicenda sta assumendo le proporzioni di un vero e proprio dramma.

Tuttavia, esaminando le pagine ufficiali di Fedez e Chiara, non compare alcun tipo di indizio che possa suggerire una crisi in corso. Il rapper e la moglie, che hanno trascorso insieme l’isolamento da Covid, si sono sempre mostrati affiatati e complici.

Di fronte ad un simile polverone, è solo questione di ore prima che la coppia si esprima in merito alle speculazioni dei fan. Chiara e Fedez confermeranno o smentiranno i rumors della crisi? Non ci resta che attendere per scoprirlo.