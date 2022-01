Colpo di scena al “Grande Fratello Vip”: nel corso dell’ultima puntata un collegamento spiazza lo studio. “Ho detto basta”, la nuova concorrente annuncia la pausa dal marito

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip il collegamento con la nuova concorrente, prossima all’entrata, ha spiazzato lo studio e il pubblico da casa. La protagonista in questione è ancora lei, Delia Duran, moglie dell’attore Alex Belli, squalificato dal gioco solo alcune settimane fa. Il triangolo che li ha visti coinvolti insieme a Soleil Stasi ha tenuto banco tra le dinamiche del reality per diverso tempo. Ora sarà rimesso in moto proprio dall’ingresso della modella che sarà a tutti gli effetti una nuova concorrente.

Delia Duran annuncia la pausa da Alex Belli: “Ciccio, fatti un esame di coscienza”

L’ingresso di Delia Duran avverrà nella puntata di venerdì 14 gennaio, nel frattempo la modella si trova in quarantena in hotel da dove ha effettuato il collegamento con Alfonso Signorini. Gli animi si sono presto accesi tra la nuova concorrente e il marito, presente in studio.

A Duran non sembra andare giù l’amicizia che si è venuta a creare tra Alex Belli e Soleil Stasi, che sembra essere stata anche qualcosa in più. Nonostante l’attore abbia dichiarato il suo amore alla moglie, una volta uscito dalla casa ha continuato a sostenere l’influencer, non perdendosi neanche una sua mossa e commentando il suo percorso sui social.

“Invece che preoccuparsi di noi lui pensa a scrivere tweet, ciccio fatti un esame di coscienza. Vai per la tua strada che io vado per la mia“, queste le parole di Delia Duran che comunica una “notizia flash” a Signorini. “Mi sono presa una pausa da Alex, mi sono rotta le scatole“. Il marito dal canto suo l’ha avvertita di pensare bene alle sue scelte, perché da alcune cose “non si torna indietro“.

Nonostante il botta e risposta il pubblico fatica a credere alla veridicità dei due, credendo che tutto sia stato scritto preventivamente a tavolino.

Indipendentemente da tutto, Delia Duran farà il suo ingresso nella casa andando inevitabilmente a creare scompiglio. Quale sarà la reazione di Soleil Stasi quando scoprirà la notizia?