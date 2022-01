Giulia Stabile, il gesto che scatena clamore: c’entra davvero Sangiovanni?

Giulia Stabile: quello che ha fatto ha incuriosito e attirato gli occhi di tutti i fan. Prima il mistero e poi la conferma: tutto per Sangiovanni

Giulia Stabile continua a tenere alta l’attenzione su di sé. La ballerina di “Amici” è seguita costantemente dai suoi fan che non si perdono nulla di quello che fa. E dopo la gioia per il ritorno di “Intervista Stabile” che lei stessa ha annunciato su Instagram, sale la curiosità per l’ultimo gesto fatto dall’ex allieva della scuola di Maria de Filippi.

È bastato un video nelle sue Stories ed una foto postata da un’altra pagina per far diffondere su tutto il web l’ipotesi di un gesto unico e commovente nei confronti del suo fidanzato, il cantante Sangiovanni. È davvero così? Vediamo cosa è successo.

Giulia Stabile, il gesto d’amore per Sangiovanni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Giulia Stabile avrebbe scelto di dedicare il suo ultimo tatuaggio a Sangiovanni. Ne sono certi i suoi fan che hanno fatto 2+2 alle coincidenze e alle foto postate sul web per diffondere questa dolcissima notizia. Ma andiamo con ordine.

La ballerina ha mostrato a tutti di essere in uno studio tattoo senza aggiungere molti particolari e lasciando la suspence a chi la segue, un pubblico di 1,6 milioni di utenti. Da parte sua poi il silenzio ma tramite la foto postata dallo studio dove lei è andata, i fan di Giulia hanno subito detto: “Il tatuaggio è dedicato a Sangiovanni”.

La ballerina professionista di “Amici”, infatti, ha scelto di incidere sul polso un fiocco, proprio il simbolo che il suo fidanzato, Sangiovanni, ha scelto per la canzone “Lady”, suo grande successo dedicato proprio a Giulia. Altro particolare molto interessante è che la canzone, tra le più ascoltate dello scorso anno, proprio ieri, giorno in cui Giulia ha fatto il tatuaggio, ha spento la sua prima candelina.

Troppe coincidenze per i fan che sono sicuri che il tatuaggio sia proprio per Sangiovanni. E oggi sarebbe arrivata la conferma da parte della ballerina. Proprio lei, infatti, ha postato nelle sue stories la sua foto riprodotta sottoforma di disegno, su sfondo rosa, che mostra il tatuaggio al polso.

A corredo il ritornello della canzone di Sangiovanni: “Sarai per sempre la mia Lady”. Se non è questa una conferma! I suoi fan sono al settimo cielo.