La meteorina Martina Hamdy è un “incanto” acqua e sapone per i suoi fan in rete. Nell’ultimo scatto svela con brillante carisma il suo lato più bello.

La bellissima modella, acclamata meteorina ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip” nella sua terza edizione, Martina Hamdy, si presenta al momento come uno dei volti più giovani, carismatici e promettenti del piccolo schermo. Di origini milanesi, e classe 1994, Martina occupa un ruolo di primo piano nei palinsesti dedicati alle previsioni meteorologiche. Mostrandosi in particolare alquanto attiva per le fasce d’informazione della rete Mediaset, la modella è difatti una delle presenze più amate al “Tg4“.

Martina, dai meravigliosi tratti italo-egiziani, è nata sotto il segno del Capricorno. E tende a contraddistinguersi per la sua folta chioma riccia al naturale, quanto per lo sfoggio di una solare professionalità. A due giorni dal suo ventottesimo compleanno, la meteorina, ha riservato in anticipo una bellissima sorpresa per i suoi ben 176mila follower.

“Incanto” Martina Hamdy scopre il suo lato nascosto alla luce del Sole: un nude al miele

PER VEDERE “IL NUDE AL MIELE” DI MARTINA HAMDY, VAI SU SUCCESSIVO.