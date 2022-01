Kasia Smutniak è la bellezza fatta persona: il primo piano è magico e lei riesce ad incantare tutti con due scatti magnifici

Kasia Smutniak e la regina Elisabetta, cosa avranno mai in comune? Nulla penseranno i più, molto possono rispondere i fan dell’attrice polacca che di lei non si perdono mai nulla. La bella Kasia, infatti, nei giorni di festa ha dato modo di comprendere come i lati in comune con la sovrana siano diversi, dal look alle abitudini.

L’attrice, infatti, ha trascorso il Capodanno in un’atmosfera tranquilla, senza frenesia e grandi festeggiamenti, davanti alla tv tra film e serie tv, la comodità del divano e la compagnia delle bollicine, tra Spritz e vino. Così ha detto a tutti “Queen Elizabeth mi fa un baffo!” riferendosi al fatto che la regina ha rivisto i suoi programmi per le festività a causa della delicata situazione sanitaria.

E poi, ha mostrato ai fan una foto in cui indossa un foulard di seta sulla testa, proprio uno degli accessori più iconici di sua maestà.

Kasia Smutniak, primo piano magico: le FOTO

PER VEDERE LE FOTO DI KASIA SMUTNIAK VAI SU SUCCESSIVO