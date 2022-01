“L’Eredità”, fermata la trasmissione: la decisione della Rai

Nuovo stop drastico del game show di Insinna, stavolta la decisione della direzione centrale Rai è legata ad un motivo molto valido.

Si tratta di un appuntamento fisso per milioni di telespettatori e che tiene incollati allo schermo da circa vent’anni molti appassionati di questo game show che nel corso del tempo ha visto susseguirsi conduttori sempre di un certo calibro come Frizzi, Carlo Conti e Amadeus.

Oggi in pianta stabile troviamo Flavio Insinna, mattatore che con la sua verve satirica ed un’irriverenza garbata seduce e ammalia con fascino estremo. Ieri però ha dovuto salutare il suo pubblico di affezionati, un cambio improvviso di palinsesto che gli ha modificato i piani all’ultimo minuto.

Nulla da fare dunque per i fedeli de “L’Eredità” che si sono accontentati solo di un “Il meglio di…”. Vediamo cos’è successo ed il motivo di questa decisione.

Insinna, il cambio di palinsesto anomalo fa saltare la puntata di ieri

Neppure Flavio Insinna si è potuto opporre alla decisione del Governo di organizzare una conferenza stampa speciale in cui il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha descritto le ultime manovre attuative in merito all’emergenza Covid.

Questa ha non solo causato un’interruzione anticipata de “La vita in diretta” ma anche fatto slittare l’orario d’inizio de “L’Eredità”. Flavio Insinna è infatti partito con “Il meglio di…” alle 19.10 anziché alle 18.45 orario consueto della trasmissione.

Una puntata registrata quindi che ieri ha tenuto comunque compagnia ai telespettatori fino al Tg1 delle 20.00.

Per i fan del conduttore nessuna paura comunque, Insinna sarà molto attivo nei prossimi mesi in tv. Lo vedremo presto ancora una volta ricoprire anche il ruolo, per il terzo anno di fila, di giudice all’interno del programma di Milly Carlucci “Il Cantante Mascherato”. L’appuntamento è tra un mese esatto.