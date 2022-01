La conduttrice di ”All togheter now” ha commentato il suo rapporto con l’ex marito facendo una rivelazione del tutto inaspettata.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno vissuto un’intensa storia d’amore, lei era giovanissima e lui già un cantante di successo. Tra i due è scoppiato un sentimento così grande tanto che si sono sposati e hanno dato alla luce la loro primogenita Aurora.

Tra i due il matrimonio naufragò a causa di una setta che plagiò la bella svizzera tanto da allontanarla dai suoi affetti più cari.

Dunque il loro legame non si ruppe per la mancanza d’amore, infatti come lei stessa confessò amava ancora Eros ma è stata costretta a lasciarlo.

Il commento di Michelle sul suo ex marito Eros

In una recente intervista ai microfoni di Silvia Toffanin nel salotto di ”Verissimo”, la conduttrice di ”All togheter now” ha spiegato come sono i rapporti con il suo ex marito, soprattutto dopo che sono uscite alcune foto sui social che ritraevano Michelle, Eros e Aurora a pranzo insieme.

“Un pranzettino tutti assieme, molto bello. Lo chef ha postato la foto e l’hanno vista tutti: è bello ritrovarsi riunirsi e stare insieme. Fa bene a tutti, a me a lui e ad Aurora”, ha svelato la showgirl svizzera.

Tuttavia oggi la Hunziker è felice accanto al suo Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto altre due figlie, Sole e Celeste. Come avrà reagito il suo attuale marito a tale affermazione rilasciata da Michelle?

L’imprenditore di moda ha sempre preferito rimanere distante dai gossip e aveva già messo in chiaro la sua posizione specificando di non voler stare sulla bocca di tutti come qualcun altro: “I Ferragnez? Noi non siamo quella cosa lì!”.

Molto probabilmente Tomaso Trussardi non avrà gradito l’esposizione della vita privata da parte di sua moglie ma senza dubbio la sua reazione sarà rimasta tra le mura di casa loro.